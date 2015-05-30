تألقي بجمال بشرتك أثناء حملك

بعد ولادة طفلك قد لا تتاح لك الفرصة للاهتمام ببشرتك وتدليلها بشكل مستمر، لذا احرصي على أن تتألقي بجمالك أثناء حملك من خلال الاعتناء ببشرتك جيداً مع الحصول على قدر كاف من الاسترخاء، وذلك لاستقبال الأيام الصعبة القادمة.

إليك هذه الطريقة الرائعة لتحصلي على استرخاء وجاذبية رائعة أثناء الحمل:

1. تقشير البشرة: نتيجة إهمالك لبعض مناطق جسمك كالمرفقين والركبة أثناء الحمل قد تشعرين بأن هذه المناطق أصبحت جافة جداً، لذلك احرصي على ترطيبها باستمرار، وذلك بخلط ملعقتين من الشوفان المجفف و5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع 3 ملاعق كبيرة من السكر و1 ملعقة كبيرة من القرفة، ثم ضعي الخليط على بشرتك وافركيها بمنشفة خشنة لإزالة خلايا الجلد الميتة مع ترطيب البشرة لتترك بشرتك ناعمة وذات رائحة مميزة.

2. ترطيب البشرة: قد تظهر على بشرتك أثناء الحمل بعض حبوب الشباب، وقد يتغير لون بشرتك وتظهر الهالات السوداء، لذلك عليك منذ بداية حملك أن تحافظي على نضارة بشرتك وعينيك جيداً، وكل ما عليك فعله وضع كمية من العسل على بشرتك الجافة، واتركيه خمس دقائق، ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ، فالعسل مضاد طبيعي قوي لقتل الجراثيم وتنظيف البشرة وترطيبها.

3. العناية بالقدمين: قد تشعرين أثناء الحمل بجفاف قدميك وتضخمهما، لذا عليك الحرص على تدليكهما باستمرار والحفاظ عليهما ناعمتين، كل ما عليك فعله مزج 3 ملاعق من الزبدة و1 ملعقة من زيت جوز الهند، ووضع المزيج على قدميك، وخصوصاً مناطق الجفاف، ثم لفي قدميك واتركيهما لفترة لكي تتشبعا بهذه الزيوت ويتم ترطيبهما جيداً، كما يفضل وضع هذا المزيج قبل النوم، وذلك لتستيقظي بقدمين ناعمتين.

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