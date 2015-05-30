أحدث مكياجات النجمات تحت مجهر "سيِّدتي"

تحوّلت إطلالات النجمات إلى عروض جماليّة بحدّ ذاتها، إذ تظهر كلّ نجمة بأسلوب مكياج جديد. كما لاحظنا أنّ «مهرجان كان السينمائي « و«بيلبورد» جمعا آخر صيحات الجمال لصيف 2015. تابعي معنا، في هذا الموضوع، آراء خبراء التجميل حول الاتّجاهات الجديدة في عالم الجمال، من الشفاه الداكنة، إلى العيون الدخانيّة والآي لاينر المنقّط.

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مكياج داكن لصيف مشرق

Dark Lipstick

بعد أن انتشرت الألوان الطبيعيّة، من الزهري إلى البرتقالي الفاتح، على الشفاه في العام الماضي، انقلبت المفاهيم هذا الصيف، وها هي الألوان الداكنة تعتبر من أساسيّات أحمر الشفاه لصيف 2015. والجدير ذكره، حسب خبير التجميل أحمد أسير، «إنّ أحمر الشفاه الداكن يناسب كلّ ألوان البشرة، وهو موضة قائمة وقويّة هذا الصيف، وأنصح كل امرأة باعتمادها".

إليك بالصور لوبيتاLupitaالتي أطلّت في "مهرجان كان" بأحمر الشفاه البنفسجي الداكن، الذي أشرق بشرتها الداكنة. إضافة إلى صاحبة البشرة الفاتحة الأجمل، سيينا ميلر Sienna Miller التي بدورها استخدمت أحمر الشفاه الأحمر الداكن مع المكياج الطبيعي.

New Smokey Eyes

تعتبر العيون الدخانيّة من أساسيّات الجمال، التي تظهر دائماً في عروض الجمال بطرق مختلفة تتنوّع بين التقليديّة والغريبة. وكانت النجمة إيفا لونغوريا Eva Longoria المثال الأبرز في استخدام المكياج الدخاني الأسود والرمادي، بشكل يسحب العين ويجعلها تبدو كبيرة. في حين انتقلت ميرندا كير Miranda Kerr إلى أسلوب جديد من العيون الدخانيّة بألوان مشرقة، أبرزت لون عينيها.

وحسب خبير التجميل أحمد أسير، فالعيون الدخانيّة لا تبطل موضتها، ولو أنّه يحبّذها في السهرات وليس في النهار.

Pointed and colored Eyeliner

تتنوّع أشكال تطبيق الآي لاينر من فصل إلى آخر، وبعد الآي لاينر الغارفيكي، ها هو الشكل المنقّط يحتلّ عروض الجمال. زوي كافيتس Zoe Kavitzوضعته على الجفن السفلي، مع الظلال البرونزيّة على الجفن العلوي. أما بالنسبة للألوان، فقد برز مكياج أيشوريا رايAishwaryaRaiبالكحل الأخضر.

أما خبيرة التجميل باتريسيا ريغا، فتفضّل الآي لاينر الأسود، كونه يبرز جمال العينين ويزيد من جاذبيّة المرأة، بعيداً عن الألوان الزاهية التي تفضّلها للشفاه في الصيف.

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