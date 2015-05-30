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الشرطة الهندية تعتقل «حمامة» بتهمة التجسس

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الشرطة الهندية تعتقل «حمامة» بتهمة التجسس الشرطة الهندية تعتقل «حمامة» بتهمة التجسس

اعتقلت الشرطة الهندية طير “حمام” بتهمة التجسس.

وكان الحمام يطير فوق بلده قرب الحدود مع باكستان، التي يسجل فيها انتشار عسكري كبير، للاشتباه في أنه يستخدم لأغراض التجسس، وهي ليست المرة الأولى حيث عثرت قوات الأمن الهندية  في عام 2013 على جيفة صقر مجهز بكاميرا صغيرة، وفى العام 2010 “اعتقل” طير حمام آخر بسبب شبهات بالتجسس.

 وقالت الشرطة الهندية أنها أخضعت طائر الحمام للتصوير بالأشعة السينية لمعرفة إن كان يحمل أي جهاز مشبوه بعدما رصد أحد سكان البلدة ختماً تحت ريشه يحمل كلمات بالأوردو واسم منطقة باكستانية.

وأوضح راكيش كوشال، مسؤول الشرطة لوكالة “فرانس برس” عبر الهاتف، “أرسلنا الطير إلى عيادة طبية لإخضاعه للتصوير بالأشعة السينية لمعرفة إن كان يحمل كاميرا تجسس أو جهاز بث أو شريحة مخفية”.

وأضاف: “حتى الآن لا تتوافر أى أدلة على أنه طير جاسوس، لكن طالما لم نتمكن من معرفة ما هى فحوى الكلمات بالأوردو لا يمكننا أن نبت بالأمر”.

وقال كوشال إن الشرطة قد أبلغت أجهزة الاستخبارات، باكتشافها طير الحمام فى ولاية بنجاب الشمالية.

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