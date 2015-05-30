إجازة رومانسية في "براغ"

تقع مدينة "براغ" عاصمة جمهورية التشيك، على نهر "فلتافا" في وسط منطقة "بوهيميا" التاريخية، وتعدّ مركزاً سياسياً وثقافياً واقتصادياً هاماً في وسط أوروبا، كما المدينة الأوروبية الرابعة الأكثر زيارة بعد لندن وباريس وروما.

تنعم "براغ" بكلّ من المناخ المحيطي والمناخ القاري الرطب، إذ تتمتع بشتاء بارد نسبياً ونسبة قليلة جداً من أشعة الشمس مع إمكانية تراكم الثلوج لأكثر من 20 سنتيمتراً بين منتصف نوفمبر/كانون الثاني، وحتى أواخر مارس/آذار. يبلغ متوسّط درجة الحرارة في الصيف 24 درجة مئوية.

"براغ" هي واحدة من المدن الأكثر رومانسية في أوروبا؛ في هذا الإطار، ليس أجمل من الاستمتاع برحلة بحرية هادئة على طول نهر "فلتافا" على متن سفينة سياحية والاستماع إلى أنغام الموسيقى الراقية. في الشتاء، يمكن الجلوس في منطقة داخلية والاستمتاع بالمناظر البانورامية من خلال النوافذ الزجاجية الشفافة، أمّا في الصيف فيمكن الجلوس على سطح السفينة ورؤية معالم المدينة الساحرة. ويجدر عدم تفويت فرصة المشي برفقة الحبيب في الشوارع والممرات الضيقة المرصوفة بالحصى في البلدة القديمة.

بدوره، يبدو "جسر تشارلز" واحداً من الأماكن الأكثر رومانسية في العالم؛ يداً بيد يحلو المشي عند المساء تحت ضوء النجوم المتلألئة على هذا الجسر التاريخي الشهير الذي يعبر نهر "فلتافا"، علماً أنه كان يشكّل الوسيلة الوحيدة لعبور النهر حتى سنة 1841. يمتدّ الجسر على طول 621 متراً، علماً أنّه كان بُني بتكليف من الملك تشارلز الرابع في سنة 1357.

من جهة ثانية، يمكن الاستمتاع بالموسيقى في "رودولفينوم"، أي قاعة الموسيقى ومعرض الفنون في "براغ"، المركز الذي يركز أساساً على الفن المعاصر، ويعتبر واحداً من الأماكن الرئيسة لفعاليات مهرجان ربيع "براغ "الدولي للموسيقى، المهرجان الذي يعقد كل عام بين مايو/أيار ويونيو/حزيران.

صمّم المهندس المعماري جوزيف زيتيك وتلميذه جوزيف، هذا الصرح.

في خضم الرحلة الرومانسية، يبدو متنزه "ليتنا" الذي بني على هضبة فوق نهر "فلتافا" جديراً بالزيارة، مع الإطلالة على "المدينة القديمة" التي تتضمّن العديد من الجداول والمسارات المخصّصة للدراجات الهوائية. هناك، يمكن مشاركة الحبيب هواياته، لا سيما كرة المضرب (التنس) وكرة السلة والجولف والكرة الطائرة.

لتناول العشاء، في أجواء رومانسية:

- مطعم "كودا": في منطقة هادئة في البلدة الصغرى "مالا سترانا"، يبعد "كودا" 5 دقائق سيراً على الأقدام من "جسر تشارلز". صمّم المهندسان المعماريان الإيطالي روكو مانيولي والتشيكي لورنزو كارميلليني هذا المكان المتسم بالدفء، علماً أنّه يقدّم لائحة من الأطباق التشيكية مقابل 47 دولاراً للشخص، بحيث يمكن الاستمتاع بتناولها على شرفة تطلّ على مناظر بانورامية. تتخلّل وجبات العشاء نغمات البيانو الراقية، وذلك من الثلاثاء إلى السبت.

- مطعم "ملينك": يقع ضمن مبنى يعود للقرن السادس عشر في مدينة "مالا سترانا". هناك، تشمل وجبات الطعام المقدمة البط ولحوم البقر والضأن والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى الحلويات الفرنسية، ولا سيما التوت مع بوظة الفانيليا وكعكة الشوكولاتة و"الكريب".

* للإقامة:

- فندق "أريا": يقع هذا الفندق ذو الخمس نجوم في قلب مدينة "براغ"، لكن بعيداً عن الحشود.

هناك، يقدم مطعم الفندق المأكولات التشيكية والعالمية في غرفة الطعام أو على الشرفة على نغمات موسيقى الجاز والأوبرا الكلاسيكية.

- فندق "فورسيزنز": يرتدي الفندق حلّة كلاسيكية تعود إلى عصري "الباروك" والنهضة. تزيّن دواخله السقوف العالية، والثريات المصنوعة من الكريستال.

يقدّم مطعم "اليجرو" فيه الأطباق المتوسطية والمأكولات البحرية الطازجة والمعكرونة المحلية.

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