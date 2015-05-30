مدير أمن القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات والباعة فى المنيل

قاد اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اليوم السبت، حملة موسعة فى منطقة المنيل، استهدفت إزالة كل أوجه الإشغالات والتعديات والمخالفات وضبط الخارجين عن القانون على مستوى المدينة لإعادة الشكل الحضارى بكل الميادين وشوارع القاهرة والعمل على تيسير الحالة المرورية قبيل شهر رمضان المعظم.

شارك فى الحملة التى جاءت عقب تعدد شكاوى المواطنين من كثرة الباعة الجائلين بشكل يعوق حركة المرور للمواطن اللواء خالد عبد العال نائب مدير أمن القاهرة، ورجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة وإدارة شرطة المرافق وقوات أمن القاهرة والإدارة العامة لمرور القاهرة.

وأسفرت الحملة فى مجال البحث الجنائى عن ضبط 8 قضايا مخدرات و6 أحكام جنائية و4 مراقب هارب و17 قضية مصنفات فنية و2 سلاح نارى و20 تســـــــول و2 أحكام مجمعة.

وفى مجال المرور نجحت الحملة فى سحب 78 سحب رخصة وووضع 75 كلبـــــش ووتحرير 108 نموذج 125 ( مخالفات ).

وفى مجال المرافق ضبطت 23 واقعة أشغال طريق و22 مخالفة شروط البيئة و27 إدارة محال بدون ترخيص و11 عدم جمل شهادة صحية و9 بائعين متجــولين و93 إزالة إدارية

>جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة الاهتمام بالأمور، التى تنعكس بالإيجاب على التيسير على المواطنين وأهمها تحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشارع المصرى.



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