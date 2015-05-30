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سائحان فرنسيان يسرقان هاتف عراقى أثناء لعب القمار بشرم الشيخ

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سائحان فرنسيان يسرقان هاتف عراقى أثناء لعب القمار بشرم الشيخ سائحان فرنسيان يسرقان هاتف عراقى أثناء لعب القمار بشرم الشيخ
تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفى سلامة، وإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث السياحة من ضبط سائحين فرنسيين الجنسية عقب سرقتهما هاتفين محمولين من سائح عراقى بشرم الشيخ.

تلقى العميد عبد العزيز أبو جندية مدير إدارة مباحث سياحة جنوب سيناء بلاغ من العراقى " محمد.غ " 40 سنة، أفاد فيه بأنه أثناء تواجده بكازينو أحد الفنادق فقد هاتفيه وثمنهما 11 ألف جنيه.

كلف العقيد حاتم حداد رئيس مباحث سياحة جنوب سيناء بتكثيف التحريات، وفحص كاميرات الفندق وسؤال العاملين به وبتنفيذ التكليفات تمكن المقدم أحمد شندى رئيس مباحث سياحة شرم الشيخ والمقدم محمد شعير والمقدم عمرو هريدى ضبط المتهمين "توماس. ه" 19 سنة و"فيفن.س" 27 سنة – فرنسيان الجنسية - واعترفا بسرقتهما الهاتفين من السائح العراقى حال تواجده فى دورة المياه الخاصة بالكازينو.

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مصر 365