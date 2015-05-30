تأجيل محاكمة 23 متهمًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" إلى 10 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة منذ قليل محاكمة ٢٣ متهما، فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية التى وقعت يوم 22 يوليو 2013، فى محيط السفارة الأمريكية إلى جلسة 10 يونيو مع استدعاء باقى شهود الإثبات.

أسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وقتل عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازتهم أسلحة واستعراضهم القوة وإرهابهم المواطنين.