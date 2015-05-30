تجديد حبس مسئولى ضرائب ومحاسب فى شركة استثمارية بتهمة الرشوة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مفتش ضرائب مبيعات، ومراجع ضرائب عامة سابق وموظف بشركة استثمارية 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهم وآخرين بتقديم وتلقى رشوة.

كانت نيابة الأموال العامة أمرت بحبس المتهمين الثلاثة - وبينهم "محمد.أ"، مفتش ضرائب مبيعات حالى - 15 يوما على ذمة التحقيق - وقررت المحكمة إخلاء سبيلهم بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم، فاستأنفت النيابة على القرار.

بدأت الواقعة بتلقى مباحث الأموال العامة بلاغًا من مجموعة موظفين بالشركة الاستثمارية اتهموا فيها مفتش الضرائب الحالى، ومراجع الضرائب سابقا، وغيرهما، بطلب 100 ألف جنيه رشوة، مقابل تقليل قيمة الضرائب، بعد تقنين الإجراءات رصدت المتابعات الأمنية التحريات تلاعب المتهمين فى ملفات الشركة واتفاق محاسب فى الشركة مع مفتش ضرائب المبيعات وآخرين على إخفاء بعض العمليات الحسابية للتهرب أو تقليل حجم الضرائب مقابل رشوة، وافقت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد مصطفى على تسجيل مكالمات المتهمين، وألقت قوة القبض على مسئولى الضرائب ومحاسب الشركة متلبسين بتقديم وتقاضى الرشوة.