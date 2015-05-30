بالصور: مشاهير تركيا في حفل زفاف خديجة شندل وبوراك ساياشار الأسطوري

في حفل زفاف أسطوري فائق الرومانسية والجمال تم مساء أمس الجمعة 29 مايو (أيار) 2015 عقد قران الممثلة التركية الجذابة خديجة شندل الشهيرة بديلا هانم والممثل بوراك ساياشار في فندق FOUR SEASONS اسطنبول بعد أشهر من حفل الخطوبة الذي تم في التاريخ نفسه مساء 29 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد قصة حب دامت خمس سنوات كاملة إثر عودتهما من إجازة قصيرة أمضياها في كواليس مهرجان كان السينمائي وإقامتهما ليلة الحنة مساء 18 أيار.

و حضر حفل زفافهما أكبر عدد من مشاهير تركيا، ونجوم مسلسلاتها الثلاثة الأشهر: "عائلة كاراداغ" و"ديلا هانم" و"لعبة القدر" الذي أحيا حفل زفافها بطله الأول الممثل والمغني الشهير أوزجان دنيز المعروف عربياً باسم عمران فأهداهما أشهر وأجمل أغانيه الرومانسية التي أرقصتهما وأمتعتهما مع عائلتيهما وأصدقائهما والحضور بمن فيهما أشهر ثنائي رومانسي في الوسط الفني التركي صديقاهما المقربان جداً : الممثل خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان وزوجته الممثلة بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة، وأحدث عريس بالوسط الفني التركي الممثل أنجين هيبليري وعروسه بيزا شيكرجي اللذين تزوجا قبلهما بيوم مساء 27 ماي (أيار)، والممثلة بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم وزوجها رجل الأعمال بدري جونتاي ،وصديقتاها الممثلة سلمى أرجش الشهيرة بالسلطانة خديجة، ونور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران. كما حضرت أيضاً زميلتهم بالموسم الرابع من "حريم السلطان 4" الممثلة ميرفي بولوغور مع الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند صديقها وشريكها ببطولة مسلسلهما السابق "عودة مهند"،والممثل أنجين أوزتورك الشهير بالأمير سليم والممثل شاتاي أولوسوي الشهير بأمير وأركان بيتككايا الشهير بالقبطان علي شريك خديجة شندل ببطولة "ديلا هانم" قبل سفره مع عائلته بإجازة طويلة إلى كوبا.

ورقص العروسان فالس على أنغام الموسيقى الهادئة كما غنيا كاريوكي للحضور ببراعة وانسجام كبيرين ونالا تصفيقاً كبيراً واستحساناً أكبر بجمال صوتيهما. وتمنى الحضور لهما في ختام الحفل السعادة الأبدية لهما طوال حياتهما الزوجية.

وكان حضور المشاهير الكبير لافتاً، لم تدهش له الصحافة التركية لتمتع خديجة شندل بشعبية واسعة بين زملائها وأصدقائها الفنانين حيث تحرص على مشاركة كل زملائها مناسباتهم الخاصة الهامة. وكانت قد أعلنت شندل ليلة حنتها مساء 18 أيار أنها سترجىء سفرها وعريسها في شهر العسل من أجل مسلسلها "لعبة القدر" لاستمرار التصوير فيه لغاية ليلة زفافها.

وتعدّ خديجة شندل الشهيرة حالياً برفيف من أكثر الممثلات التركيات حظاً كممثلة إذ نادراً ما أوقف أي عمل درامي لها في بدايته. وتحقق مسلسلاتها دائماً أعلى نسبة مشاهدة وبالأخص: "عائلة كاراداغ" و"ديلا هانم". و كان آخرها مسلسلها الناجح "يوم كتابة قدري" المعروف عربياً باسم "لعبة القدر" الذي تعرض قناة MBC4 بنجاح موسمه الأول منذ أسابيع قليلة ويحظى بمتابعة إستثنائية في الشرق الأوسط.