والد سارة سلامة يتحدث بغضب عن علاقتها بمحمد فؤاد!

ترددت على نطاق واسع أقاويل تشير إلى ارتباط المطرب المصري محمد فؤاد بمواطنته الممثلة الشابة سارة سلامة وأن هناك ارتباط عاطفي بينهما ويقوم بتوصيلها إلى منزلها كل يوم بعد تصوير مسلسلها"مولانا العاشق"كما إنه يذهب إليها في الأستوديو ويجلسان معا كثيرا.

سيدتي نت اتصلت بوالد سارة الممثل أحمد سلامة فرد قائلا بغضب إنه من العيب الاتصال به وسؤاله عن هذا الأمر ففؤاد صديقة وتعتبره سارة مثل والدها كما إنه متزوج ولديه أبناء.

وأضاف قائلا إنه لن يسمح بمثل هذه الأخبار أو حتى سؤاله عنها فابنته فوق كل هذا الكلام الغير مقبول.

وكانت سارة سلامة قد أثارت ضجة كبيرة أثناء قيامها بالمشاركة في بطولة مسلسل"ابن حلال"مع محمد رمضان لارتدائها الهوت شورت على الشاشة وهو ما جعل الكثيرين يهاجمونها ويعتبرون ارتدائه لها غير مناسب للتليفزيون وبشكل خاص لأن العمل عرض في شهر رمضان.