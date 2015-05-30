ماذا تقول عائلة مشتركة "أكس فاكتور" هند زيادي مع بدء العد العكسي لانتهاء لبرنامج؟

هند زيادي، واحدة من بين المواهب المغربية التي لمع اسمها في برنامج "أكس فاكتور"، جذبت إليها لجنة التحكيم في تجربة أدائها الأولى وواصلت المشوار في البرايمات المباشرة .

"سيدتي نت" زارت بيت عائلة هند زيادي في الدار البيضاء، والتقت بوالدها عبد الرحيم زيادي ووالدتها فتيحة فقهي وأختها سهام زيادي وعمها خالد وباقي أفراد العائلة، وكانت لنا مع والدها عبد الرحيم زيادي هذه الدردشة.

*لماذا اختارت هند المشاركة في برنامج " اكس فاكتور " وليس في برامج أخرى للهواة؟

- في الحقيقة ، تجارب أداء البرنامج جاءت في الوقت المناسب، ولم يكن الأمر اختياراً بين برامج المواهب، كل ما في الامر أن هند قررت أن تدخل عالم المسابقات والفن بعد أن تحصل على شهادة البكالوريا وتلتحق بالجامعة .

*من رافقها في تجربة الأداء الأولى؟

- ذهبت أنا وهي لتجربة الأداء ، وخاضت في نفس اليوم امتحان رخصة القيادة، وقالت "إذا لم أنل الرخصة لن اذهب الى تجارب الاداء"، واجتازت الامتحانيين بنجاح.

*هل كان متوقعاً أن تصل هند الى هذه المراحل المتقدمة من البرنامج ؟

- في الحقيقة ، لم نكن نتوقع أن تصل الى مرحلة "البرايمات المباشرة " خصوصاً أنها كانت الخطوة الأولى في مشوارها الفني، وهذا لا يعني أننا لا نثق في قدرات هند الصوتية، بل نعتبرها أفضل الأصوات المشاركة في البرنامج هذه السنة في فئة solo عربي .

*كيف تجدون معاملة إليسا لهند ؟

- في الحقيقة ، إليسا تعامل هند بشكل جيد جداً، وهي مقتنعة بصوتها وقدراتها ، ولو لم تكن كذلك لما اختارتها ضمن فريقها، ويسعدنا أن تعتبرها إليسا ورقتها الرابحة في البرنامج .

*متى ظهرت موهبة هند؟

- بحكم أن إخوتي موسيقون ، فهند منذ صغرها كانت تعيش هذه الأجواء ، وكانت تحضر تدريباتهم ، ومع مرور الوقت لاحظنا شغفها بالغناء ، كما أن لديها موهبة التمثيل منذ صغرها، فقد فازت بالجائزة الأولى خلال مشاركتها بدور " العجوز " في المسرح المدرسي الوطني في الدار البيضاء الكبرى .

*ألم تفكر في دراسة الموسيقى ؟

- هند في السنة الثالثة من " معهد الموشحات " وقبل البرنامج بستة أشهر تقريباً، بدأت تتلقى دروساً في عزف العود والمقامات على يد الاستاذ النجاري .

*ما رأيكم في اختيارات هند للأغاني ؟

-لا بد من الإشارة إلى أن هند تميل أكثر الى الأغاني الكلاسيكية مثل أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب، أكثر من الأغاني العصرية التي تؤديها خلال البرنامج ، لكن يمكن اعتبار الأمر بمتابة امتحان لموهبة هند .

* ما هو أفضل اداء لهند من وجهة نظرك ؟

- أغنية "بحلم بلقاك" للراحلة ذكرى ، كان أفضل أداء وقد حصلت على أكثر من مليون مشاهدة على اليوتيوب .

*من هو الفنان المفضل لهند ؟

-من الفنانين ماجد المهندس وحسين الجسمي ومن الفنانات أصالة وجنات .

*كيف كان إحساسكم حين وقفت هند في مرحلة الخطر ؟

-البعض منا كان متأكدا انها ستعود الى المنافسة، والبعض الآخر كان خائفا من خروجها في هذه المرحلة ، لأننا نتمنى أن تنال اللقب انشاء الله .

*في النسخة الماضية من "إكس فاكتور" فاز المغربي محمد الريفي ، الا يضعف هذا الأمر فرصة هند في نيل اللقب هذه السنة ؟

-برنامج إكس فاكتور ، الآن تحت ادارة Mbc ، لذلك يمكن اعتباره برنامجاً جديداً ، لا علاقة له بالنسخ السابقة، ونتمنى من المغاربة التصويت لهند لأنها تستحق اللقب .

*هل تتواصلون مع هند يومياً؟

-عبر الواتساب فقط ، لا توجد بيننا اتصالات هاتفية بحكم قوانين البرنامج .

*من تشجعون من باقي المشاركين ؟

- نشجع السعودي حمزة هوساوي و الفرقة جيتا ناي .

*معلومة لا يعرفها الجمهور عن هند زيادي؟

- هند تحب الاعمال التطوعية وتحب مساعدة الفقراء والمحتاجين ، لذلك هي عضو في جمعية Hapyness وتعشق الاطفال بشكل جنوني .

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