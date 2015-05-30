محلب يتفقد كوبرى "27 محور القبارى" بالإسكندرية قبل افتتاحه

تفقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كوبرى "27 محور القبارى" بمحافظة الإسكندرية، تمهيدًا لافتتاحه قريباً، الذى يُعَد بمثابة المرحلة الأولى من الكوبرى الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع المحافظة، فى إطار خطط تطوير ميناء الإسكندرية.

ومن المقرر أن يساعد الكوبرى فى نقل حركة الشاحنات إلى الطريق الدولى مباشرة، بعيدًا عن الميناء، بما يساهم فى تقليل زمن الرحلة من وإلى الميناء بما يعادل ساعة ونصف.

ونزل رئيس مجلس الوزراء أثناء تفقده الكوبرى، من الأتوبيس الذى يستقله، وحيّا العمال فى الموقع، على سرعة الانتهاء من تنفيذ المحور، قبل موعده بتسعة أشهر.

كما تفقد رئيس الوزراء، مجموعة من المخازن المُهْمَلَة التابعة للشركة التجارية للأخشاب، والتى تقع على آلاف الأمتار، ومغلقة منذ 1987، بسبب خلافات بين الأجهزة المختصة، ووجه رئيس مجلس الوزراء، بسرعة حل هذه الخلافات، للاستفادة من المخازن لما لها قيمة كبيرة.