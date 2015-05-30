طرق علاج الحمل خارج الرحم.. ومعايير اختيارها

الحمل خارج الرحم مشكلة تصاب بها العديد من السيدات، وتختلف طرق العلاج ما بين امرأة لأخرى، وحول هذا أشار الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، إن علاج الحمل خارج الرحم له العديد من طرق العلاج التى يتم تحديدها طبقا لحجم الحمل ومكان حدوثه.

>ويتابع استشارى النساء والتوليد، أن طرق علاج الرحم المهاجر او خارج الرحم، له العديد من الأشكال، ومنها:

>1- العلاج الجراحي: الذى يتطلب التدخل الجراحى لاستئصال هذا الحمل، فى حالة وجودة على قناة فالوب.

>2- العلاج الدوائى: هذا النوع من العلاج يتطلب بعض الشروط، وأولها ان تكون فترة الحمل قصيرة، ونسبة هرمون الدم ليست بعالية، وتكون نسبة التخلص من هذا الحمل عن طريق الدواء بين 90 إلى 95%، ويعد هذا العلاج هو الآمن لصحة المرأة.

>3- العلاج التحفظى: يتم عن طريق مراقبة الحمل المهاجر فى مراحله الأولى، لأنه يمكن أن ينتهى تلقائيا عن طريق الإجهاض التلقائى عبر قناة فالوب دون الداعى للتدخل الجراحى، وذلك يتضح عندما ينخفض مستوى الحمل فى الدم ويوضحه إجراء تحليل الحمل الرقمى.

شبكةعيونالإخبارية

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