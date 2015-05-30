قلل التوابل ووقف التدخين لتجنب الإصابة بقرحة المعدة

قرحة المعدة من الأمراض التى تتسبب فى شعور المريض ببعض الاضطرابات بالمعدة نتيجة أسباب وعوامل متعددة، وأهمها التدخين والكحوليات.>قال الدكتور أحمد غازى مدرس مساعد لأمراض الباطنى المتواطنة، إن قرحة المعدة هى عبارة حدوث فقدان جزء من الغشاء المبطن للمعدة مما يتسبب فى تعرض جدار المعدة إلى الحمض المفرز لهضم الطعام مباشر بالتالى يشعر الشخص ببعض الألم والاضطرابات المعوية.

أهم الأسباب التى المؤدية لحدوث قرحة المعدة

>ويستكمل د. غازى قائلا "هناك أسباب وعوامل عديدة تساهم فى إصابة الأشخاص بقرحة المعدة وأهمها":

>1)الإصابة بالميكروب الحلزونى .

>2) الإفراط فى تناول المسكنات والأدوية .

>3) تناول الكحوليات.

>4) التدخين بشراهة خاصة على معدة فارغة .

>5) الإفراط من تناول المشروبات الغنية بالكافيين الذى يساهم فى حدوث التهاب بجدار المعدة عن طريق زيادة افراز حمض المسئول عن هضم الطعام.

>6) الإفراط فى تناول الأطعمة الحريفة مثل الأطعمة الغنية بالتوابل والفلفل الحار.

>7) الشعور بعدم الارتياح بالمعدة عقب تناول الطعام.

ويتابع د. غازى قائلا "هناك بعض الأمراض المزمنة التى تساهم فى حدوث التهاب فى جدار المعدة مثل الفشل الكلوى ومتلازمة زولينجر زيادة، إفراز هرمون الجسترين".

وينصح د. غازى قائلا "يجب على الأشخاص فى حالة الشعور بالأعراض السابق ذكرها بضرورة الذهاب للطبيب المختص لإجراء الكشف الأكلينكى وإجراء بعض الفحوصات الطبيبة مثل تحليل ميكروب الحلزونى".