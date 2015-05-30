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«هلال» يشهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين مصر والصومال لتنمية العلاقات الزراعية غداً

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«هلال» يشهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين مصر والصومال لتنمية العلاقات الزراعية غداً «هلال» يشهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين مصر والصومال لتنمية العلاقات الزراعية غداً

 

يشهد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، غداً الأحد، توقيع ثلاث مذكرات للتعاون المشترك، مع الصومال في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي والصيد البحري واستيراد وتصدير وعبور الحيوانات الحية واللحوم البقرية.

 وأكد هلال، على قوة العلاقات المصرية الصومالية، معرباً عن أمله في تطوير تلك العلاقات خاصة في المجال الزراعي والانتاج الحيواني والثروة السمكية، وأن يحقق التواصل الفترة القادمة طموح ومصالح الشعبين.

جاء ذلك خلال لقاءه والوفد الصومالي الذي يزور القاهرة، والذي يضم عبد الله حسن محمود السفير الصومالي بالقاهرة، وسعيد حسين عيد وزير الثروة الحيوانية والرعي والغابات السوداني، ومحمد عمر عايموري وزير الثروة البحرية الصومالي، وعبدالعزيز عرمان نائب وزير الزراعة، لمناقشة سبل التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.

ومن جانبه أكد الوفد الصومالي  على رغبته في التعاون في مجال الثروة السمكية وتنميتها في  الصومال خاصة وان لديهم المقومات التي تساعد على ذلك ولكن تنقصها الخبرة الكافية، مطالبين الجانب المصري برفع الحظر عن استيراد الإبل والماشية من الصومال، وتيسير الاجراءات الخاصة بذلك وزيادة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين.

وأشار الجانب الصومالي ان هناك مساحة كبيرة تصل الى 9 مليون هكتار غير مستغلة في الصومال، يمكن الاستفادة من جزء منها في انشاء مزرعة نموذجية مشتركة بالتعاون مع ، وهو الأمر الذي يحتاج الى دراسة، لتكون الصومال سلة الغذاء للمنطقة بعد السودان خاصة وان اراضيها تتميز بخصوبة أكثر من السودان، ووجه الوفد الصومالي الدعوة للدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لزيارة الصومال مما سيكون له اثر كبير في تطوير هذا التعاون.

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