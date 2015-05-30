الطيران العراقى يقتل 14 من داعش بمنطقة "مكيشيفة" فى صلاح الدين

قصف طيران القوة الجوية العراقى اليوم السبت، مقار لمسلحى تنظيم داعش، مما اسفر عن مقتل 14 إرهابيا منهم وتدمير خمس مركبات فى منطقة "مكيشيفة" شمال غرب سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقالت مصادر أمنية ومحلية إن القوات العراقية المشتركة سيطرت على الشوارع الرئيسية جنوب "بيجي" بصلاح الدين شمالى العراق، مشيرة إلى أن قيادات داعش فى بيجى غيرت "لغة النداء" عبر الأجهزة من العربية إلى الشيشانية، بسبب فك شفرات النداءات.

وأشارت المصادر إلى أن القوات سيطرت على محور البستان فى منطقة المالحة شمالى صلاح الدين، وقامت بتفجير مخزن للأسلحة وتدمير ورشة لتصنيع المتفجرات من مادة ( سى فور)، وارتفع اجمالى قتلى داعش فى قطاع عمليات بيجى خلال الأيام الماضية إلى 150 مسلحا.

وفى الأنبار غربى العراق، لفتت المصادر إلى أن عناصر داعش بدأت تنهار معنوياتها فى منطقة "5 كيلو" غربى مدينة الرمادى إثر تقدم القوات الأمنية والحشد الشعبى والعشائرى واحكام حصار المدينة وإغلاق منافذ هروب داعش.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعلن يوم الثلاثاء.. 26 مايو بدء عملية تحرير الأنبار واستكمال تحرير محافظة صلاح الدين شمالى العراق من قبضة داعش، بمشاركة قوات "الحشد الشعبى" ومقاتلى العشائر.

وهاجم داعش مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار يوم الجمعة 15 مايو بالسيارات المفخخة والانتحاريين وتمكن من التسلل إلى منطقة البو علوان والمجمع الحكومى بالمدينة من خلال نهر الفرات عقب التفجيرات الانتحارية، مما اضطر القوات الأمنية إلى التراجع وإنشاء خطوط دفاعية جديدة، وبعد يومين من الاشتباكات انسحبت قوات "سوات" والفرقة الذهبية من مقر عمليات الأنبار بمنطقة الملعب إلى شرق مدينة الرمادي، كما أخلت قوات الفرقة الثامنة للجيش مقرها بالرمادى دون أوامر من القيادة العليا، مما سهل سقوط معظم أنحاء المدينة بيد داعش.

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