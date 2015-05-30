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بالصور.. وزير الثقافة وأسرة "الخال" يفتتحون متحف الأبنودى فى قنا

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افتتح عبد الواحد النبوى، وزير الثقافة، وأسرة الراحل عبد الرحمن الأبنودى (زوجته الإعلامية نهال كمال، وابنتاه آية ونور)، يرافقهم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، متحف الأبنودى.

وقال أحمد خليل، مدير المتحف، إن المتحف يضم صوراً للمراحل العمرية للشاعر وهو يرتدى البدلة والجلباب، لافتا إلى أن هذه الصور تعبر عن أن هذا الرجل لديه وعى المثقفين وطيبة البسطاء.

ومن جانبه، قال عبد الواحد النبوى، وزير الثقافة، إن المتحف نموذج مهم من المراكز الثقافية المنتشرة بمصر وهدفه نشر الوعى والثقافة ومواجهة الجهل، لافتا إلى أن الشاعر الراحل جاهد جهاداً كبيراً لينشئ هذا الصرح.

جاء ذلك بحضور عدد من الإعلاميين؛ منهم الإعلامية منى الشاذلى وأحمد المسلمانى، والفنان على الحجار ومحمود مسلم.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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