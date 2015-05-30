حكاية صورة – لماذا أبو ريدة كان سعيدا وأمامه بلاتر أثناء الانتخابات

انتشرت تلك الصورة وفيها هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يصفق سعادة وأمامه رئيس الاتحاد سيب بلاتر.

قيل إن تلك الصورة تم التقاطها لحظة فوز بلاتر وفيها احتفاء من المصري بمن فاز بالولاية الرابعة وعلى حساب علي بن الحسين منافسه الأردني.

لكن مصدر مقرب من أبو ريدة وكان حاضرا لفعاليات التصويت وطلب عدم ذكر اسمه كان له رأي أخر.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "أصلا وقت إعلان بلاتر فائزا لم يكن السويسري موجودا على المناصة بل كان الموجود عيسى حياتو".

وتابع "هذا يؤكد أن تلك الصورة لم يتم التقاطها وقت فوز بلاتر وفيها احتفاء من أبو ريدة كما تردد".

وأوضح "تلك الصورة تم التقاطها عقب التجديد للعضوات السيدات في اللجنة التنفيذية بالفيفا".

علي بن الحسين

وكشف المصدر "أبو ريدة اجتمع بالوفد المصري وجمعه بالأمير علي بن الحسين قبل الانتخابات لتأكيد دعم مصر لرجل الأردن".

وأكمل "كذلك تحدث أبو ريدة مع بلاتر وأخطره بأن مصر ستصوت للرجل العربي لالتزامات عديدة".

وأتم "وفعل أبو ريدة الأمر نفسه مع بعثة اتحاد شمال إفريقيا لحشد دعم أكبر لعلي بن الحسين".