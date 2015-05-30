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رئيس مباحث طوخ: البحث عن "عجلاتى" اعتدى على طفلة لركوبها دراجة نجله

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رئيس مباحث طوخ: البحث عن "عجلاتى" اعتدى على طفلة لركوبها دراجة نجله رئيس مباحث طوخ: البحث عن "عجلاتى" اعتدى على طفلة لركوبها دراجة نجله
قال المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث طوخ بالقليوبية، إنه جار البحث عن العجلاتى المشكو فى حقه فى واقعة ضرب طفلة، وإحداث إصابات بها للاستدعاء للمثول للتحقيق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة، لتقديم المشكو فى حقه للنيابة.

كانت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية شهدت صباح اليوم السبت، واقعة مؤسفة حيث اعتدى عجلاتى بالضرب المبرح على الطفلة اليتيمة "فرحة عليمى" لقيامها بركوب دراجة نجله أمام محكمة طوخ مما تسبب فى إصابتها بشرخ فى الحوض وكدمات بأماكن متفرقة من الجسد، وقام الأهالى بإنقاذها من بين يديه ونقلها لمستشفى طوخ المركزى الذى قام بإعداد تقرير طبى بالإصابات التى تعرضت لها، وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 19612 وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365