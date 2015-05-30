ضبط 35 متسللا إلى ليبيا بمخزن أحد المهربين فى "سيدى برانى" بمطروح

قال اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، فى تصريحاتٍ صحفية اليوم السبت، إن وحدة مباحث قسم شرطة سيدى برانى، تمكنت من ضبط 35 متسللا إلى ليبيا، بمخزن أحد المهربين أثناء إخفائهم، تمهيدًا لنقلهم إلى لبيبا، من خلال تسلل الحدود بطريقة غير شرعية.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى، عن (باسط. ص. هـ) 32 سنة، مزارع، مقيم بقرية أبو ميلاد، بتسفيره العمالة المصرية إلى دولة ليبيا بدون ترخيص، بطريقة غير شرعية، نظير الحصول على مبالغ مالية منهم، ويتخذ من مخزن خاص بمنطقة حى الأمل، دائرة قسم برانى، مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، فى تجميع راغبى السفر، غير مشروعه مستغلاً حاجتهم للعمل.

وتمكنت قوة من مباحث قسم شرطة برانى، وفرع البحث الجنائى بالسلوم، من مداهمة المخزن، وضبط 35 متهما، منهم 8 من محافظة المنيا، و9 من أسيوط، وشخص من الفيوم، واثنين من الدقهلية، و9 من بنى سويف، و3 من البحيرة، وواحد من كفر الشيخ، وواحد من دمياط، وشخص سودانى الجنسية، وجارِ ملاحقة المُهَرِّب.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وضبط المتهم الهارب، وتم التنسيق مع فرعى الأمن العام، والأمن الوطنى بمطروح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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