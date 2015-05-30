ضبط 8567 مخالفة مرورية متنوعة وإزالة 1869 حالة إشغالات بالمنوفية

قام قسم شرطة المرافق بالمنوفية والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة مدن وقرى المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة.

وأسفرت الحملات خلال الأسبوع الماضى عن تحرير عدد 250 محضر إشغالات وعدد 327 حالة ضبط، وعدد 1869 إزالة اشغالات بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة منها (شارع أحمد ماهر وشارع الجلاء البحرى وطريق مليج أمام المستشفى العام وشارع ياسين عبد الغفار وشارع صبرى أبو علم وشارع حامد نصار (مجمع المواقف) وميدان الزهور.

كما قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كافة أرجاء المحافظة وأسفر ذلك عن تحرير عدد 8567 مخالفة مرورية تراوحت بين 1292 انتظار خاطئ و476 قيادة بدون رخصة و396 سير بدون رخصة تسيير و21 سير بدون لوحات، كما تم سحب 419 دراجة نارية وحجز 123 دراجة نارية، كما قامت حملة الرادار بضبط 96 حالة تجاوزت السرعة القانونية، وقامت حملة ضبط السائقين متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بتوقيع الكشف على عدد 30 حالة تعاطى مخدرات مشتبه بهم تبين أن 3 حالات إيجابية و27 حالة سلبية.

>