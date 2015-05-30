سفير مصر في كينشاسا يقدم أوراق اعتماده للرئيس الكونجولى

قدم السفير هاني صلاح ، أوراق إعتماده للرئيس الكونجولى “جوزيف كابيلا”، بحضور كل من ملحق الدفاع، والملحق الدبلوماسي أحمد سامح، وقد نقل السفير صلاح تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس كابيلا، مشيراً إلى الاتصال الهاتفي الذي بادر بإجرائه الرئيس السيسى مع الرئيس كابيلا في 28 إبريل الماضي، مؤكداً على تطلع مصر إلى إتمام زيارتي الرئيس الكونجولى إلى مصر للمشاركة في قمة التجمعات الاقتصادية الثلاثة في 10 يونيو المقبل، ومراسم افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في أغسطس القادم.

وأعرب السفير صلاح، للرئيس الكونجولى عن بالغ تقدير مصر لموقف الكونجو الداعم والإيجابي لمصر فيما يتعلق بملف مياه النيل، كما نوه السفير المصري إلى الترشح المصري للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن لعامي 2016 / 2017، معرباً عن تطلع مصر للحصول على تأييد الكونجو للترشح المصري خلال الانتخابات المقرر عقدها في نيويورك في أكتوبر المقبل لهذا الغرض.

واستعرض صلاح خلال المقابلة الجهود والإسهامات المبذولة من قبل مصر لبناء ورفع قدرات الكوادر الكونجولية، وما تقدمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من مساعدات، منوهاً إلى اعتزام مصر إنشاء محطتين كهربائيتين تعملان بالطاقة الشمسية بكينشاسا بالإضافة إلى إنشاء مركز طبي بالعاصمة.

وفي ختام المقابلة مع الرئيس كابيلا، قام السفير هاني صلاح بطرح المبادرة التي قدمتها مصر خلال أعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية الكونجولية المشتركة التي عقدت في القاهرة في ديسمبر 2010 والرامية إلى إنشاء مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار على غرار المركز المصري الملحق برئاسة الوزراء، حيث طالب الرئيس الكونجولى إعداد عرض متكامل عن هذه المبادرة على أن يتم تحديد موعد لاحق معه للتباحث بشأن هذا الموضوع.