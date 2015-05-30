شاهد بـ"السفارة الأمريكية":أهالى أبلغونا بقدوم الإخوان لاقتحام التحرير

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة إلى شاهد إثبات آخر فى القضية المعروفة إعلاميًا "بأحداث السفارة الأمريكية الثانية"، والتى يحاكم فيها 23 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح الشاهد أنه كان يعمل بأحد المعارض المجاورة لميدان التحرير وقت الأحداث وأنهم سمعوا دوى إطلاق لأعيرة نارية بعد تردد أنباء بين الأهالى عن قدوم مجموعات تابعة لجماعة الإخوان لاقتحام ميدان التحرير، وأنه فور خروجه منه أصيب بطلق نارى ضمن الأعيرة التى تم توجيهها صوب الميدان، مشيرا إلى أنه لم يعلم نوع وعيار الطلقة إلا بعد وصوله للمستشفى وإبلاغه بما حدث وأنه لم ير محدث إصابته.

ولم يستطع الشاهد الإجابة على سؤال عضو بهيئة الدفاع بمدى قدرته على تحديد المسافة بين موقعه لحظة إطلاق النيران وبين الإخوان والثوار، مبررا ذلك بأن إصابته جاءت لحظة خروجه من المعرض، وعن سؤاله بكيفية تأكده من إطلاق الجماعة الإرهابية الأعيرة النارية خلال الأحداث أجاب بأنه اعتمد فى ذلك على ما تردد على لسان الأهالى وتأكيدهم قدوم متظاهرى الإخوان نحو التحرير لاقتحامه.

وكانت أسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.