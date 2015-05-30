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القبض على سيدة تسهل دعارة لأخرى بالطريق العام فى الإسكندرية

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القبض على سيدة تسهل دعارة لأخرى بالطريق العام فى الإسكندرية القبض على سيدة تسهل دعارة لأخرى بالطريق العام فى الإسكندرية
تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة العميد شريف التلوانى، من ضبط كل من "سمر. ج.ا" 26 سنة، بدون عمل مقيمة دائرة قسم ثان المنتزه، و"أمل. ش.م" 27 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم ثان المنتزه، حال قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك بطريق الجيش – منطقة المندرة دائرة قسم ثان المنتزه.

تحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة .
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