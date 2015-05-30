إحالة مدرس إلى المحاكمة لإهانته وزير التعليم السابق عبر «فيس بوك»

أحالت النيابة الإدارية مدرس، بإدارة البساتين ودار السلام التعليمية، للمحاكمة لقيامه بسب وإهانة وزير التربية والتعليم السابق عبر الفيس بوك وكشفت التحقيقات أن “يحيي محمد مصطفى المنشاوى” مدرس أول بمدرسة “الشهيد عبد الخالق نبيل”،

قام بنشر عبارات لتحريض الطلاب وأولياء الأمور بالتظاهر أمام ديوان عام الوزارة يوم 12 يونيه، فضلا عن نعته وزير التعليم السابق “محمود أبو النصر”.

وقد تم إرفاق البلاغ بصور من تلك العبارات على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى،وإنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة التأديبية تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية ومحاكمة المتهم.