النيابة الإدارية تكشف اختلاس مليون و 440 ألف جنيه من أموال صندوق الزمالة ونقابة المعلمين

كشف تقرير قضائي أصدرته النيابة الإدارية، عن قيام موظفة بإدارة العمرانية التعليمية باختلاس مليون و 440 ألف جنيه من أموال صندوق الزمالة ونقابة المعلمين المستقطعة من مرتبات العاملين، وبعرض وقائع القضية على المستشار سامي فهمي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالة 3 موظفات للمحاكمة التأديبية وتوقيع عقوبات إدارية على 7 آخرين، وعدم انتظار تحقيقات نيابة الأموال العامة، حيث كشفت تحقيقات أسامة السجيني رئيس النيابة أن إقبال غردون مليك 56 سنة ـ إدارية بقسم المخازن بإدارة العمرانية التعليمية حالياً ـ خلال فترة شغلها وظيفة “مختص سجل المتنوعة” لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة، وسلكت مسلكاً معيباً لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وارتكبت ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن اختلست مبلغ مليون و440 ألف و 807 جنيهاً من المبالغ المستقطعة من مرتبات العاملين بالإدارة لصالح صندوق الزمالة ونقابة المعلمين وقامت بتحويل هذه المبالغ على دفعات على حسابها البنكي خلال الفترة من أول سبتمبر 2011 وحتى 30 يونيه 2013 بدون وجه حق، وتبين من أوراق القضية أن المتهمة زورت توقيع كل من كوثر سعيد سليمان، وحمدية محمود عطالله ـ المختصتين بتحرير استمارات 50 ع ح ’ وأدرجت رقم حسابها البنكي بهذه الاستمارات، وحررت الشيكات بتلك المبالغ التي بلغت جملتها 1,44 مليون جنيهاً، وجاء بأوراق القضية أن كوثر سعيد سليمان مختص الماهيات بإدارة

العمرانية التعليمية، لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأهملت في أداء عملها ـ قبل إحالتها للمعاش بأن تركت المتهمة الأولى تقوم بتحرير استمارات 50 ع ح ’ الخاصة باستقطاعات النقابة وصندوق الزمالة مما ترتب عليه قيام المتهمة الأولى بالتلاعب في الاستمارات واختلاسها 1,44 مليون جنيهاً، وتبين من تقرير الاتهام أن حمدية محمود عطا الله رئيس قسم الماهيات بإدارة العمرانية التعليمية لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأهملت في أداء عملها قبل إحالتها للمعاش بأن تركت المتهمة الأولى تقوم بتحرير استمارات 50 ع ح الخاصة باستقطاعات نقابة المعلمين وصندوق الزمالة حيث لم تعتمد تلك الاستمارات بعد تحريرها رغم اختصاصها بذلك.

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية بالجيزة “القسم الثاني” إلى إحالة المتهمات الثلاثة للمحاكمة وتوقيع عقوبات إدارية على 7 آخرين سهلوا للمتهمة الأولى ارتكاب جريمتها، وهم فاتن محمد أحمد وآمال رمضان محمد وزهراء فرج سليمان ورانده عادل راشد المختصين بتحرير الشيكات ومحمد عبدالعزيز السيد وروميل صديق جاد وآمال أحمد عبدالرحمن، مديرو الحسابات وأمرت النيابة بإبعاد المتهمة “إقبال غردون مليك” عن كافة الأعمال المالية.