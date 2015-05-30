وزير التموين: حل مشكلة ماكينات الصرف المعطلة بالإسكندرية

قام الدكتور خالد حنفى وزير التموين ، بافتتاح الفرع المطور لشركة المجمعات الاستهلاكية بمنطقة المعمورة الشاطئ، بحضور محمد صدقى رئيس مجلس إدارة شركة المجمعات الاستهلاكية وقيادات المديرية بالإسكندرية.

وتفقد الدكتور خالد حنفى وزير التموين المعروضات من السلع الغذائية مشددا على ضرورة توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء، وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه قد تم حل مشكلة ماكينات الصرف الخاصة بالحصة التموينية بالإسكندرية والتى كانت معطلة لثلاثة أيام.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين انتظام عملية الصرف، وأشار إلى أن المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف حصتهم التموينية فى هذا الشهر بسبب عطل سيتم صرف حصتهم الشهر القادم.

ومن المقرر أن يعقد وزير التموين اجتماعا موسعا مع رؤساء أربع شعب بالغرفة التجارية بالإسكندرية.