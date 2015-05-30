محافظ الأقصر ومدير الأمن يتابعان توزيع عجول التسمين على المواطنين

واصلت جمعية الأورمان بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، أعمال تسليم عجول التسمين التى وعد بها الرئيس، المصريين خلال حديثه الشهرى، وحسبما أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان.

وأضاف ممدوح شعبان فى تصريحات له، أنه تم توزيع الدفعة السادسة من عجول التسمين، حيث يحصل كل مستفيد على رأس ماشية عبارة عن عجل بقرى، ويتم التأمين على الرؤوس عن طريق الطب البيطرى وعلى نفقة الجمعية، ويحصل المستفيد على مبلغ 600 جنيه شهريا تغذية لعجول التسمين، ويسمح بتغيير العجل عند وزن 400 كيلو جرام، حيث يتم التغيير برأس أخرى صغيرة، وتدرس الرئاسة توزيع عدد من الرؤوس الإضافية بعد نجاح هذا المشروع.

ومن جانبه، قال أحمد إبراهيم مسئول جمعية الأورمان بجنوب الصعيد، إن محمد سيد بدر محافظ الأقصر حضر توزيع الماشية بقرية الشغب، وذلك لتشجيع الجمعيات الأهلية لتقديم مزيد من الخدمات لأهالى المحافظة، وتتابع رجال القوات المسلحة تأمين وصول العجول لمكان التوزيع.

وأضاف مسئول الأورمان بجنوب الصعيد، أن مديرية أمن الأقصر لم تكتف بتأمين خط سير الماشية، بل أمر اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر بتواجد ضباط وأفراد من قوة مركز شرطة اسنا بمكان التوزيع لتأمين فريق جمعية الأورمان، ومنع حدوث أى أعمال مخالفة للقانون، كما قرر تواجد أفراد من مركز شرطة أرمنت بنقطة التوزيع بمنطقة الإصلاح الزراعى.