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مبروك: اللون الأحمر سبب إثارة المنافسين أمام الأهلي

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مبروك: اللون الأحمر سبب إثارة المنافسين أمام الأهلي مبروك: اللون الأحمر سبب إثارة المنافسين أمام الأهلي

قال فتحي مبروك المدير الفني للأهلي إن اللون الأحمر لقميص فريقه هو السبب في إثارة المنافسين ويلهب حماس اللاعبين.

وخاض فتحي مبروك مع الأهلي ست مباريات حقق الفوز في ست مباريات وخسارة وحيدة كانت أمام حرس الحدود.

وأضاف مبروك للصحفيين عقب مران السبت "اللون الأحمر هو سبب الإثارة والعصبية الزائدة للفرق المنافسة".

وتابع "عندما يلعب المنافسون أمام الأهلي تزداد قوة المباراة لأنهم يعتبرون لقاء أصحاب القميص الأحمر بطولة خاصة".

وروى مبروك قصة عندما كان لاعبا، فقال: "عندما كنت لاعبا مع الأهلي واجهنا فريق الشرقية في الدوري وكان يخسر من طوب الأرض. لكنهم قاتلوا في مباراة الأهلي".

وأتم "هذا اللقاء انتهى بالتعادل".

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