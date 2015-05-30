الإذاعة المصرية تحتفل بعيدها الـ81 بقناة السويس الجديدة وتكرم«مميش»

احتفلت الإذاعة المصرية بعيدها الـ 81، اليوم السبت، بقناة السويس الجديدة من خلال وفد يضم 45 من كبار قيادات الإذاعة المصرية والعاملين بالإذاعة برئاسة نادية مبروك رئيس الإذاعة.

وقام الوفد بتكريم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وعدد من قيادات الهيئة والعاملين بالمشروع بمركز المحاكاة بهيئة قناة السويس.

واستمع الوفد لشرح من الفريق مميش عن مشروع قناة السويس الجديدة ومراحل التنفيذ التي تمت به حتى الآن، مؤكداً أن الافتتاح سيكون عالمياً وبقدر وقيمة وعظمة مصر في 6 أغسطس القادم.

وأكد مميش أن القناة بداية لمشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يوفر نحو مليون فرصة عمل ويحقق عائدات تصل إلى مائة مليار دولارعند اكتماله.

وقال إن 41 ألف عامل يعملون بمشروع قناة السويس الجديدة ليلاً ونهار و3 آلاف عامل أجنبي على الكراكات البالغ عددها 38 كراكة.

وقال إن حفل الافتتاح يحمل العديد من المفاجآت التي تعكس مكانة وقوة مصر الجديدة واصفاً مشروع قناة السويس الجديدة، بأنه أول تجسيد لإرادة شعب وقرار قائد هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول “مميش” تفاصيل أكبر مشروع للاستزراع السمكي في العالم شرق قناة السويس ويضم 3828 حوض سمكي يفتتح المرحلة الأولى منه وعددها 460 حوض سمكي في افتتاح قناة السويس الجديدة، وأيضاً تفتتح المرحلة الأولى من الاسماعيلية الجديدة شرق القناة، مؤكداً أن مصر الجديدة تنطلق لمكانتها كـ “أم الدنيا وقد الدنيا”.

وتوجه الوفد إلى قناة السويس الجديدة حيث قام بجولة بحرية في القناة وفتحت الإذاعة المصرية جميع شبكاتها على الهواء لنقل تفاصيل الحدث التاريخي وعيدها.