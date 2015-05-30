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ملامحك فضحاك.. طرق بسيطة للتحكم فى تعايبر الوجه

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ملامحك فضحاك.. طرق بسيطة للتحكم فى تعايبر الوجه ملامحك فضحاك.. طرق بسيطة للتحكم فى تعايبر الوجه
هل أنت ممكن تفضحهم عيونهم وتعابير وجوههم؟ ولا يمكنك التخلص من هذه السمة التى تفضح مشاعرك تجاه الآخرين؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فحلك "عندنا"، وتقدم لك لدكتورة رغدة أحمد الإخصائية النفسية عدة نصائح بسيطة وطرق سهلة للسيطرة على تعبيرات وجهك الفاضحة والقدرة على التحكم فى مشاعرك بعض الشىء.

التعامل بشكل صريح ليس عيبا، ولكن الذكاء الاجتماعى يفرض عليك أحيانا أن لا تظهر بعض مشاعر الكراهية والبغض تجاه البعض، وحسبما توضح رغدة فبعض الشخصيات لا يمكنها إخفاء تعابير وجهها فى وقت هى فى أشد الحاجة للقيام بذلك، ولذا تنصح رغدة هؤلاء باتباع بعض النصائح التى تساعدهم على التمتع بالذكاء الاجتماعى، والتى منها، الاهتمام بالتركيز على إيجابيات الشخصية التى تتعامل معها، دون التركيز على أسباب كرهك أو بغضك وعدم تقبلك له.

وتضيف الأخصائية النفسية قائلة: "عليك بالاهتمام بالتركيز على مسار الحديث بينك وبينه، دون التركيز على تاريخه البغيض معك، كن متسامح ولا تتذكر أمور تبغضها فى من تحدثه وسوف ينعكس على تعابير وجهك بالإيجاب، كما عليك الاهتمام بالتفاؤل والتحلى الدائم بالابتسامة فهى تمسح كل ما يبقى فى القلب، لا تتذكر الإساءة، وكن طبيعيا قدر الإمكان، لا تتعمد إهانة من تكرهه بتعبيرات وجه عابسة، واهتم بالتفكير فى أمور متفائلة وإيجابية عند التعرض للإساءة من شخص ما، حتى لا تسيطر على ملامحك تعابير فاضحة.

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مصر 365