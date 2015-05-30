محافظ الأقصر ومدير الأمن يتابعنا توزيع الأورمان عجول تسمين مهداه من الرئاسة

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، ان يتم توزيع الدفعة السادسة من عجول التسمين التى وعد بها السيد الرئيس المصريين خلال حديثه الشهرى حيث يحصل كل مستفيد على راس ماشية عبارة عن عجل بقرى ويتم التامين على الرؤوس عن طريق الطب البيطرى وعلى نفقة الجمعية ويحصل المستفيد على مبلغ 600جنية شهريا تغذية لعجول التسمين ويسمح بتغيير العجل عند وزن400كيلو جرام حيث يتم التغيير برأس اخرى صغير هذا وتدرس الرئاسة توزيع عدد من الرؤس الاضافية بعد نجاح هذا المشروع.

ومن جانبه قال احمد ابراهيم مسؤل الاورمان بجنوب الصعيد، ان محمد سيد بدر محافظ الأقصر الوحيد الذى حضر توزيع الماشية بقرية الشغب وذلك لتشجيع الجمعيات الاهلية لتقديم مزيدا من الخدمات لاهالى المحافظة ومن جهه اخرى تابع القوات المسلحة تأمين وصول العجول لنكان التوزيع واما مديرية امن الاقصر فلم تكتفى بتأمين خط سير الماشية بل امر اللواء حسام المناوى مدير امن الاقصر بتواجد ضباط وافراد من قوة مركز شرطة اسنا بمكان التوزيع لتامين فريق جمعية الاورمان ومنع حدوث اى اعمال مخالفة للقانون كما قرر تواجد افراد من مركز شرطة ارمنت بنقطة التوزيع بمنطقة الاصلاح.