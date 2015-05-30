تأجيل أولى جلسات محاكمة إسلام بحيري وطارق نور بتهمة «ازدراء الأديان»

أجلت محكمة جنح أول أكتوبر، أولى جلسات محاكمة الباحث إسلام بحيري ورجل الأعمال طارق نور مالك قناة القاهرة والناس، في الاتهام الموجه لهما بازدراء الأديان، لجلسة ١٠ يونيو .

وقد تغيب المتهمين إسلام البحيري وطارق نور عن نظر جلسة اليوم السبت، بينما حضر محامي للدفاع عنهما أمام المحكمة، ورفض التحدث إلى وسائل الإعلام.

وأوضح مقيم الدعوى، أن كل محتوى الحلقات الذي تضمنه برنامج إسلام بحيري، تمثل وتشكل ازدراء صريح للعقيدة الإسلامية والسنة النبوية، وطعن في الفقه الإسلامي، الأمر الذي يستوجب معاقبته جنائياً منعاً لإثارة الفتن التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي.