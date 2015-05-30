مهاب مميش: بدء تنفيذ مخطط مشروع محور قناة السويس الأسبوع المقبل

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس: إن هناك تخطيطًا تم الاتفاق عليه للاستفادة من الموقع الاستراتيجى لمنطقة قناة السويس وسيناء، وسوف نبدأ فى تنفيذ هذا المخطط الأسبوع المقبل.

جاء ذلك أثناء قيام الفريق مميش بشرح عرض تفصيلى عن مشروعى حفر القناة ومشروع محور قناة السويس لوفد الإذاعات المصرية.

وأشار مميش إلى أن الأسبوع المقبل، بدء تنفيذ مخطط مشروع محور قناة السويس، وأنه لن يبنى مصر ويحميها إلا أبناء مصر هم الأمل لعودة مصر إلى صدارة العالم اقتصاديا، ونهدف من مشروع محور قناة السويس توفير مليون فرصة عمل لأبناء القناة وسيناء وشباب المحافظات، ولابد من توفير عوامل الجذب للشباب من توفير البنية التحتية الجيدة من خلال إقامة مدن سكانية فى الظهير المتاخم للقناة.

وأضاف مميش أن مشروع محور القناة فى حيز التنفيذ بعد الانتهاء من الإعداد والعرض على رجال الأعمال والشباب بالتنسيق مع التحالف الفائز"شاعر وشركاه" بتنفيذ مخطط محور القناة وسوف يتم تنفيذ مجموعة من الصناعات منها صناعة تجميع السيارات والبتروكيماويات وتمويل وخدمات السفن والصناعات الخشبية وصناعة المنسوجات وغيرها، وتم اختيار هذه الصناعات بشكل دقيق تبعا لمميزات هذه الصناعات ومدى احتياج العالم لها.

وتابع أن الرئيس مهتم بتوفير فرص العمل للشباب ومن هذه المشروعات مشروع الاستزراع السمكى وهو مشروع على الارض الآن وسييتم افتتاحه 6 أغسطس مع افتتاح القناة وسوف يتم استغلال أحواض الترسيب الموجودة، وتم تخطيط عمل 3228 حوض سمكى على طول القناة جاهز من هذه الأحواض 486 حوضا ونتعاون مع جامعة القناة.