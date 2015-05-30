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السيسى يمازح الحضور بافتتاح ترسانة الإسكندرية: "اخدم بلدك حتى لو هتتحبس"

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن التردد فى اتخاذ القرار يؤذى كثيرا، وغير مقبول أن يكون هناك مسئولا "خائف"، ولو المسئولين خدوا بالإجراءات وأخذوا بالأسباب، وكان هناك ضرر، مبتسما:"لو الموضوع وصل إلى درجة السجن عشان نخدم البلد اخدمها، مش ممكن كلنا هندخل السجن، وهيا بلدنا ما تستحقش إننا نتأذى عشانها، أمال الجنود اللى بتدافع عنها بروحها دى بيضحوا إزاى؟".

وأضاف الرئيس على هامش افتتاح ترسانة الإسكندرية:" كل من يجد فى عمله ويراعى الله فى كل صغيرة وكبيرة بأمانة لا يمكن أن يضار أبدا، وهذه سنة كونية".


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اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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