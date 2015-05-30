مفاجأة.. الشيخ أبو أحمد ضيف خالد الغندور بفقرة "السحر فى الكرة" ضابط شرطة

فى واقعة غريبة قام معد لبرنامج الكابتن خالد الغندور (بندق بره الصندوق) بفبركة فقرة ادعى أنه استضاف فيها شيخ يدعى أبو أحمد يرتدى عباءة وشال على الرأس ويتكلم باللغة العربية الفصحى ويتحدث خلال الفقرة عن استخدام السحر والشعوذة فى مباريات الدورى.

فيما كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن المتحدث عن السحر فى الفقرة ليس شيخًا، بل أنه يعمل ضابط شرطة يدعى (تامر ا) بقوات الأمن بسجن المنصورة العمومى.

وكان الضابط المنتحل صفة شيخ قد أكد خلال استضافته، أن هناك بعض اللاعبين يذهبون إلى الدجالين لعمل سحر لهم للفوز بالمباريات، ويقومون بدفع أموال طائلة فى ذلك، ولكنه فى حقيقة الأمر لا يستطيع أن يغير هذا السحر من أمر الله شيئا.

وسأل المذيع "أبو أحمد" عن تصريح للكابتن حسن شحاتة بأن خسارة مصر فى أحد المباريات مع فريق أفريقى نتيجة استخدام المعزة الساحرة والشعوذة، فرد قائلًا: "عليه أنه يستعيذ بالله ويعود إلى رشده ويجب أن يحصن نفسه بالقرآن".. وسأل المذيع هل هناك لاعبون ومدربون يستخدمون السحر، فأجاب أن هناك بعض المدربين يستعينون ببعض السحرة ليوفر لهم الفوز.

وبعد التحقق من الفيديو تأكد بأن من يتحدث باسم "أبو أحمد" هو ضابط شرطة، فيما أكد مصدر أمنى مسئول بأن أبو أحمد ( الضابط ) تم إحالته إلى شئون الضباط للتحقيق معه بشأن الواقعة.



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