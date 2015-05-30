أخبار عاجلة

انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم -
إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مفاجأة.. الشيخ أبو أحمد ضيف خالد الغندور بفقرة "السحر فى الكرة" ضابط شرطة

Google+ Print
فى واقعة غريبة قام معد لبرنامج الكابتن خالد الغندور (بندق بره الصندوق) بفبركة فقرة ادعى أنه استضاف فيها شيخ يدعى أبو أحمد يرتدى عباءة وشال على الرأس ويتكلم باللغة العربية الفصحى ويتحدث خلال الفقرة عن استخدام السحر والشعوذة فى مباريات الدورى.

فيما كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن المتحدث عن السحر فى الفقرة ليس شيخًا، بل أنه يعمل ضابط شرطة يدعى (تامر ا) بقوات الأمن بسجن المنصورة العمومى.

وكان الضابط المنتحل صفة شيخ قد أكد خلال استضافته، أن هناك بعض اللاعبين يذهبون إلى الدجالين لعمل سحر لهم للفوز بالمباريات، ويقومون بدفع أموال طائلة فى ذلك، ولكنه فى حقيقة الأمر لا يستطيع أن يغير هذا السحر من أمر الله شيئا.

وسأل المذيع "أبو أحمد" عن تصريح للكابتن حسن شحاتة بأن خسارة فى أحد المباريات مع فريق أفريقى نتيجة استخدام المعزة الساحرة والشعوذة، فرد قائلًا: "عليه أنه يستعيذ بالله ويعود إلى رشده ويجب أن يحصن نفسه بالقرآن".. وسأل المذيع هل هناك لاعبون ومدربون يستخدمون السحر، فأجاب أن هناك بعض المدربين يستعينون ببعض السحرة ليوفر لهم الفوز.

وبعد التحقق من الفيديو تأكد بأن من يتحدث باسم "أبو أحمد" هو ضابط شرطة، فيما أكد مصدر أمنى مسئول بأن أبو أحمد ( الضابط ) تم إحالته إلى شئون الضباط للتحقيق معه بشأن الواقعة.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب