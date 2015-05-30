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المحكمة تستمع للشهود في أحداث السفارة الأمريكية الثانية

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المحكمة تستمع للشهود في أحداث السفارة الأمريكية الثانية المحكمة تستمع للشهود في أحداث السفارة الأمريكية الثانية

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة إلى أقوال شاهد الإثبات محمد السيد أحمد ، في محاكمة 23 متهمًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

 وأوضح الشاهد أنه كان متواجدًا يوم 22 يوليو 2013 تزامنًا مع الواقعة محل الدعوى، قائلًا إنه شاهد أثناء ذلك تظاهرات تابعة لجماعة الإخوان، تدعو إلى المناداة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم مرةً أخرى.

 وأضاف: الاشتباكات بدأت عقب اقتحام المتظاهرين ميدان التحرير، حيث طاردتهم قوات الأمن على طول الشوارع المحيطة بمقر السفارتين البريطانية والأمريكية، حيث أطلق المتظاهرون وقتها “بلى الخرطوش” والحجارة على قوات الأمن، قبل أن تتصدى لهم أخيرًا اللجان الشعبية من أهالي المنطقة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

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