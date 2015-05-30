القابضة للمطارات : تغيير مدير مشروع مبنى الركاب 2 بالمطار لسرعة إنجاز المشروع

أوضح الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الزيارة التفقدية التي قام بها الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، لمشروع مبنى الركاب رقم 2، كانت لمتابعة الأعمال التي تتم بالمشروع والوقوف على مستوى الإنجاز ومعدلات الأداء للاطمئنان على سير العمل، وتم استعراض المعوقات وأسبابها واتخاذ القرارات الفورية لحلها.

وقال تم اتخاذ قرار بتغيير ممثل مدير مشروع مبنى الركاب رقم 2 ( شركة هيل انترناشونال ) واستبداله بمدير آخر من نفس الشركة ، اعتباراً من 26 مايو لزيادة فاعلية الأداء بما يتوافق مع توجيهات خبراء البنك الدولي الذين يقومون بزيارات دورية لمتابعة تنفيذ المشروع.

وأشار إلى الحرص على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات الخاصة بمبنى الركاب رقم 2 دون الاخلال بشروط الجودة العالية، مضيفاً أن خبراء البنك الدولي سيقومون بزيارة خاصة لمشروع مبنى الركاب رقم 2 يومي 17 و18 يونيو، في إطار متابعة تنفيذ المشروع في مرحلته النهائية.

وقال عصمت أن شهر يونيو المقبل سوف يشهد افتتاح مطار أسيوط بعد أن تم الانتهاء من أعمال التجديدات بالحقل الجوي وبذلك يصبح جاهزا لاستيعاب حركة السفر والوصول خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصيف لخدمة أبناء الصعيد ورجال الأعمال، وتخفيف الحركة على مطار سوهاج بعد عام كامل من إغلاق مطار أسيوط.