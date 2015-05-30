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بلاغ يتهم «أيمن نور» بالعمالة لدولة أجنبية

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بلاغ يتهم «أيمن نور» بالعمالة لدولة أجنبية بلاغ يتهم «أيمن نور» بالعمالة لدولة أجنبية

 

تلقى المستشار هشام بركات النائب العام، بلاغاً من سَيْـفُ نَـوْرَ الْعَــزِازيٌّ الناشط السياسي وسفير الشؤون السياسية بجمهورية العربية وعضو لجنة تقصي الحقائق، ضد الدكتور أيمن نور يتهمه بالعمالة لدولة أجنبية، مطالباً بإصدار حكم قضائي لمخاطبة السلطات البنانية للقبض عليه.

قال العزازي في بلاغه قيد برقم 10080 لسنة 2015 ، سبق وأن تقدمت ببلاغ ضد “نور”  برقم البلاغ برقم 11135لسنة 2014حيث أنه قام بالتآمر على الشعب المصري بالاتفاق مع جماعة الإخوان الإرهابية ودولة خارجية، وقام بنشر الكذب بادعاه أن ما حدث في 30 يونيو انقلاب عسكري، وأنه قام  بسب وقذف القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير البطل الجنرال عبد الفتاح رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله لمصر ولشعب مصر، ويقوم أيضا بإهانة القوات المسلحة ورجال الشرطة وظهورهم على شاشات التليفزيون خارج البلاد قد  يهدد الأمن القومي للبلاد ويقوم بالإساءة إلى قضاء مصر الشامخ .

طالب العزازي في بلاغه بفتح تحقيق قضائي عادل في مضمون البلاغ وضبط الدكتور أيمن نور بتهمة قلب نظام الحكم ونشر الاكاذيب عن القوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي وإهانة القضاء المصري وإهانة رجال الجيش والشرطة المخلصين لله وللوطن ولشعب المصري واتهمهم بتحريض الارهابين على قتل رجال الجيش والشرطة ونشر الفوضى.

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