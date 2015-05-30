عشان متحسش بالحر.. كل سلطة واشرب برتقال

الغذاء الجيد هو سر الحياة الصحية، ولهذا ينصح الأطباء بضرورة الاهتمام بنوعية الطعام التى يتناولها الشخص، وخاصة التى تحتوى على الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها الجسم، ولكن ما هو الغذاء المناسب أثناء فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة؟

وحول ذلك يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن الاهتمام بنوعية الطعام التى يتناوله الإنسان أثناء فصل الصيف هو الحل الأمثل فى تحمل ارتفاع درجات الحرارة.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأطعمة التى ينصح بتناولها أثناء فصل الصيف، ومنها:

>1- الإكثار من تناول الحليب.

>2- يمكن تناول البرتقال والجريب فروت والليمون والبطيخ.

>3- الاهتمام بتناول طبق السلطة الخضراء والإكثار من كمية الخيار به وذلك لأنه يساعد على احتفاظ الماء فى الجسم.

>4- الإكثار من تناول الماء لأنها تساعد على تحمل ارتفاع درجات الحرارة.

>5- يمكنك تناول عصير العرق سوس وذلك لأنه يساعد على احتباس الماء فى الجسم.