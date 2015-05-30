الأهلي: لهذا السبب أعلنا مفاوضة صالح جمعة .. ونحتاج 4 صفقات

أكد علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه لا يحتاج إلا أربع صفقات فقط في الموسم المقبل.

وارتبط الأهلي بمفاوضات مع عدد من اللاعبين أبرزهم صالح جمعة ومحمد حمدي زكي وماليك إيفونا.

وقال عبد الصادق للصحفيين يوم السبت: "نحتاج أربع صفقات فقط في موسم الانتقالات لتدعيم الفريق".

وأضاف "لا ندخل في تفاوض مباشر مع اللاعبين إلا بموافقة الأندية. وأعلنا أننا نفاوض صالح جمعة لأنه غير مرتبط بالمشاركة مع فريق منافس".

وتابع "صالح جمعة لا يشارك مع إنبي بعد عودته من ناسيونال البرتغالي. ولهذا السبب فاوضناه".

واقترب الأهلي من الحصول على خدمات صالح جمعة بعد الاتفاق مع اللاعب على بنود التعاقد. بينما ابتعد الزمالك عن الصفقة. (طالع التفاصيل)

لكن إنبي أعلن في بيان رسمي يوم الجمعة أنه لن يفتح باب المفاوضات مع أي ناد بشأن لاعبيه المقيدين حاليا في قائمته حتى نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)