بالصور .. محافظ أسيوط يتفقد المستشفيات العامة لمتابعة أعمال التطوير

قام المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، بجولة على المستشفيات العامة بمدينة أسيوط، لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها لرفع كفاءة المستشفيات لتقدم خدمة طبية متميزة للمواطنين ، رافقه خلال الجولة المهندس جمال عباس سكرتير عام المحافظة والدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط والعديد من القيادات التنفيذية بأسيوط.

حيث زار المحافظ، مستشفى الايمان العام التي يجري تطوير بعض الأقسام بها بتكلفة 3.5 مليون جنيه وتفقد وحدة الكلى الصناعية الجديدة التي تم إنشاؤها حديثاً بتكلفة تتجاوز المليون جنيه وتضم 10 أجهزة غسيل كلوى ووحدة معالجة المياه وانتقد وجود بعض الاتربة على الأجهزة الجديدة وشدد على ضرورة النظافة الدورية وتفقد أيضاَ قسم الأطفال المبتسرين الذي يضم 22 حضانة منهم 16 حضانة تعمل و4 حضانات جاري صيانتها وحضانتين جاري توفير المكان اللازم لتشغيلهم وتابع جولته بتفقد الأقسام الطبية المختلفة ومعامل التحاليل والصيدلية.

كما تفقد، مستشفى أسيوط العام، التي يجري بها أعمال تطوير للبنية التحتية بتكلفة 2 مليون وتجول في أقسام الكلى والأشعة والرمد ووحدة المناظير الجراحية واستمع من الدكتور محمد جمال مدير المستشفى لشرح عن إمكانيات المستشفى التي تضم 242 سرير ويتردد عليها أكثر من 3 ألاف مريض يومياً كما استعرض إمكانيات وحدة قسطرة القلب المنشأة حديثاً بتكلفة 12 مليون جنيه والتي تضم أحدث الأجهزة لخدمة الحالات الحرجة لمرضى القلب منها جهاز قسطرة وجهاز مضخة للشريان الأورطي لحالات صدمة القلب وجهاز تدفق الدم داخل الشرايين التاجية وأجهزة لفحص الشريان والقلب بالموجات فوق الصوتية ومجس المرئ مشيراً إلى أن المستفيدين منها هم 55% من مرضى العلاج على نفقة الدولة و35% مرضى التأمين الصحى و10% مرضى التعاقدات والعلاج الاقتصادي منوها أن بعض الخدمات التي تقدمها الوحدة تقدم لأول مرة في مستشفيات وزارة الصحة كما تفقد الصيدلية المخصصة للوحدة فقط والتي تضم أجود أنواع الدعامات في العالم.

وأوضح المحافظ، أن جولته جاءت للاطمئنان على أوضاع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومتابعة أعمال تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة ومستوى الآداء للخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين من خلال إنشاء أقسام جديدة أو تدعيم الأقسام الحالية بأجهزة حديثة للارتقاء بالخدمة الطبية بجميع المستشفيات العامة والمركزية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.