"الصحة" تحذر من إستخدام تسعة مكملات غذائية غير مسجلة

أصدرت وزارة الصحة تعميما حذرت فيه من استخدام تسعة مكملات غذائية وردت في نشرات صدرت عن هيئة الصحة الكندية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية لأنها قد تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم وبمستوى خطير يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون.

وطلبت الوزارة سحب هذه المستحضرات من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها في حال توفرها علما بأنها غير مسجلة لدى إدارة الدواء بوزارة الصحة.

وقال سعادة وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين الأميري ان هيئة الصحة الكندية أصدرت تحذيرا من استخدام مكملات غذائية تحتوي مواد دوائية غير معلن عنها مثل "فاردينافيل" Vardenafil ومادة " سايدانفيل" sildenafil وهي تحمل مسميات " Male Slikworm Moth Nourishining Oral Liquid" و" Power 1 Tablets " و" Dr. Ming’s Chinese Capsule" " Santi Scalper" و " Maxman Cialis tablets " و " Vim-25 " والتي تستخدم كمقو جنسي للرجال.

وأكد أن هذه المكملات من الممكن أن تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير ويمكن أن تشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاعا في نسبة الدهون خاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

وأشار إلى مستحضر عشبي لتخفيف الوزن تحت مسمى " Diablos Eca Fire Caps " والذي يحوي أربع مواد غير مصرح عنها وهي مادة "فينولفثالين " Phenolphthalein التي تبين أنها مادة مسرطنة ولا تستخدم في صناعة الأدوية و مادة "ديسوبوتيلبينزي لسيبوترامين " Deisobutylbenzylsibutramine ومادة "سيبوترامين " sibutramine اللتان قد تسببان زيادة في ضغط الدم أو ارتفاعا في معدل نبضات القلب في بعض المرضى ويمكن أن تشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب أو في تتسبب عدم انتظام ضربات القلب أو السكتة الدماغية.

ولفت الأميري إلى التحذير الذي صدر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حول مستحضر عشبي آخر لعلاج آلام وإلتهاب المفاصل والنقرس تحت مسمى " Ginseng She Lian Wan "وذلك بسبب احتوائه على مادتين دوائيتين غير معلن عنهما وهما "ديكساميثاسون" dexamethasone والتي يسبب استخدامها لمدة طويلة أو بجرعات عالية إضعاف قدرة الشخص على محاربة الالتهابات وتسبب ارتفاعا في مستويات السكر في الدم وإصابات في العضلات ومشاكل نفسية وقمع الغدة الكظرية ..والمادة الثانية "كلورفينيرامين" chlorpheniramine وهي دواء مضاد للهيستامين قد تؤدي إلى النعاس والدوخة والارتباك وعدم وضوح الرؤية والمنتج.

ونوه إلى منتج عشبي يحمل مسمى Asihuri Pluse Forte " لعلاج التهاب المفاصل والأعصاب والذي تم التحذير من استخدامه لأنه يحتوي على مادة " ديكساميثاسون " ومادة أخرى هي "فينيلبوتازون " phenylbutazone من الأدوية غير الستيروئيدية المستخدمة للألم والمضادة للإلتهاب والتي تم منعها من الاستخدام البشري في الولايات المتحدة بسبب خطر وقوع إصابات خطيرة تهدد الحياة حيث إنها قد تتسبب في تسمم نخاع العظام والذي يحدث عندما لا ينتج الجسم نسبة كافية من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية وكذلك قد تتسبب في زيادة خطر حدوث تخفيض القدرة على تخثر الدم ونزيف الجهاز الهضمي والفشل الكلوي أو الوفاة.

و أوضح الأميري أن وزارة الصحة لديها خط ساخن مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الإقليمية والعالمية المعنية للاطلاع على أي مستجدات تخص المنتجات الدوائية.

و أكد حرص وزارة الصحة على الالتزام بدورها ومهامها في توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع والعمل على تحقيق رسالتها الرامية إلى تعزيز صحة الفرد والمجتمع في الدولة وفقا للسياسات والتشريعات ومن خلال تنظيم وتسجيل ومراقبة كافة أصناف المستحضرات الصيدلانية من أدوية تقليدية وعشبية ومكملات غذائية ووسائل طبية وغيرها بالدولة حيث تخضع عملية التسجيل هذه لإجراءات صارمة من الفحص والتدقيق لضمان مأمونية وسلامة استخدام الأدوية والمستحضرات حفاظا على صحة وسلامة المرضى وعملا بمأثور القول "الوقاية خير من العلاج".

وأهاب الأميري بالجمهور التعاون مع الوزارة للقضاء على أية ممارسات ضارة بصحة الفرد والمجتمع وعدم الانسياق وراء الأساليب الترويجية غير المشروعة منوها إلى أنه على الرغم مما ينطوي عليه شراء المنتجات الدوائية والصحية والمكملات الغذائية غير المسجلة من مخاطر صحية جسيمة فإنه لا يحمل البائع أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية خلافا لشرائه بالطرق الشرعية حيث انه قلما تتوصل الجهات المعنية إلى المروجين عبر الإنترنت أو عبر أية طريقة غير مشروعه وقانونية والذين سرعان ما يلوذون بالفرار بأرباحهم الطائلة.

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