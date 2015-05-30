القبض على هاربين من أحكام قضائية فى جرائم "قتل عمد" بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وبقيادة العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية بالتنسيق وفرع الأمن العام برئاسة العميد خالد فرغل رئيس الفرع والعميد عصام غانم مفتش الأمن العام، عقب شن حملة استهدفت الهاربين من أحكام قضائية كبيرة، من ضبط المحكوم عليه "مصطفى م م" المقيم دائرة مركز طما والمتهم فـى القضية رقم 10382 جنايات مركز طما لسنة 2011 كلى رقم 1164 غيابى بالسجن المؤبد قتل عمد.

كما تم ضبط المحكوم عليه "أيمن م أ م" المقيم دائرة مركز طما والمتهم فـى القضية رقم 9264 جنايات مركز طما لسنة 2014 كلى رقم 1632 غيابى بالسجن المؤبد قتل عمد.

وضبط المحكوم عليه "بخيت ع أ ع" المقيم دائرة مركز جهينة فـى القضية رقم 6504 جنايات مركز جهينة لسنة 2014 كلى رقم 2688 غيابى بالسجن المؤبد قتل عمد .

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقبوض عليهم، وجار ترحيلهم لسجن أسيوط العمومى، لتنفيذ مدة العقوبة .