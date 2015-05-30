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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بـ"صحراوى البحيرة"

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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بـ"صحراوى البحيرة" مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بـ"صحراوى البحيرة"
تلقى مركز شرطة وادى النطرون اليوم السبت، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 123 اتجاه الإسكندرية دائرة المركز.

وبالفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 3458 ب د ج "نقل" قيادة "جمال حمد زكريا محمود" سائق ومقيم زاوية حمور مركز الدلنجات، بالسيارة رقم 27345 نقل قنا قيادة "خالد عبدالرءوف محمد" سائق ومقيم نجع حمادى قنا، حيث إنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بالسيارة الثانية التى تصادف سيرها بذات الاتجاه .

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية، ونعيم سيد أحمد خير الله "تباع" ومقيم البرلس كفر الشيخ (مرافق قائد السيارة الأولى)، وإصابة قائد السيارة الأولى، جاد محمود جاد محمد "مجند بمنطقة قنا العسكرية" ومقيم قنا (مرافق قائد السيارة الثانية) بكسور وجروح وكدمات .

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى وادى النطرون العام والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، وتحرر المحضر 3307/2015 جنح المركز .

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مصر 365