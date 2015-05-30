القبض على عامل بحوزته 15 ألفا و300 جنيه مقلدة فى سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بسوهاج برئاسة الرائد أحمد نور الدين رئيس مباحث المركز، من إلقاء القبض على عامل بحوزته مبالغ مالية فئتى 200 والـ100 جنيه المقلدة بقصد الاتجار والتربح.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز جهينة من ضبط عامل بحوزته مبالغ مالية مقلدة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميدان خالد فرغل وعصام غانم من إدارة الأمن العام والعميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى بتمكن الرائد أحمد نور الدين رئيس مباحث مركز شرطة جهينة والرائد أحمد صلاح معاون أول مباحث المركز من ضبط مبلغ مالى 15 ألفا و300 جنيه عملات ورقية مقلدة فئة 200 جنيه وفئة "100" جنيه، وذلك بقصد ترويجها حيازة "محمد م ح" 47 عاما عامل ومقيم جهينة الغربية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1328 إدارى مركز جهينة لسنة 2015، وتم التحفظ على المتهم والعملات المقلدة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة والتوصل لمصدر طباعة الفئات المالية، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.