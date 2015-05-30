ضبط 7 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط 7 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص، بحوزة متهمين فى حملة أمنية شنتها مديرية الأمن لضبط الأسلحة غير المرخصة والخارجين عن القانون.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 7 قطع أسلحة نارية عبارة عن بندقيه خرطوش ومسدس و5 فِرَد محلى الصنع، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية، كما تمكنت الحملة من ضبط 7 قضايا مواد مخدرة، منها 4 اتجار و3 تعاطى.

وتم القبض على شخص يدعى "أشرف.م" 28 سنة نجار من المنيا وبحوزته 7 لفافات متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام، بالإضافة إلى 710 أقراص مخدرة لعقار الامتريل المخدر بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6222 لسنة 2015 إدارى قسم المنيا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 6 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية متنوعة، منها سرقة بالإكراه وشروع فى القتل.