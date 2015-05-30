ضبط 1124 مخالفة مرورية متنوعة و100 هارب من أحكام فى حملة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة حملة أمنية مكبرة، اليوم السبت، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية عن ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، كما تم ضبط 100 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس بينهم 4 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1124 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصـة قيـادة.