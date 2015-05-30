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مصرع سائق غرقا فى ترعة الخطابية بمركز كوم حمادة بالبحيرة

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مصرع سائق غرقا فى ترعة الخطابية بمركز كوم حمادة بالبحيرة مصرع سائق غرقا فى ترعة الخطابية بمركز كوم حمادة بالبحيرة
تلقى مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، اليوم السبت، بلاغا من المستشفى العام بوصول "محمد الحسينى محمد إبراهيم خير الدين" سائق ومقيم بمدينة كوم حمادة جثة هامدة.

وبسؤال والده الحسينى محمد إبراهيم خير الدين سائق ومقيم بذات العنوان، أقر أنه أثناء قيام نجله بغسيل سيارته على حافة ترعة الخطابية أمام قرية بريم دائرة المركز انزلقت قدمه وسقط بالترعة وغرق ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر 4907/2015 إدارى المركز .

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