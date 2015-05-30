250 مسلماً يشكرون الملك سلمان على استضافتهم لأداء العمرة

أبدى جمع من المسلمين من مختلف أنحاء العالم وصلوا إلى المدينة المنورة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للعمرة والزيارة تقديراً بالغاً لخادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة الكريمة باستضافتهم لأداء العمرة هم وغيرهم من المسلمين ضمن هذا البرنامج المبارك.

وعبر 250 مسلماً ومسلمة يمثلون ست دول هي: باكستان، وبنجلاديش، وأفغانستان، والهند، وسيرلانكا، والنيبال عن تقديرهم البالغ للقيادة الرشيدة التي مكنتهم بعد توفيق المولى عز وجل من تحقيق واحدة من أغلى أمنياتهم وهي الصلاة في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأداء العمرة.

وأشادوا ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي يعد امتداداً للأعمال الإسلامية المتواصلة التي يقوم بها قادة المملكة منذ تأسيسها لخدمة الإسلام والمسلمين من خلال توفير وتهيئة جميع السبل والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف في حجهم وعمرتهم وزيارتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء مفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة.

من جهته، رحب المشرف على الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة عبدالله بن مدلج المدلج بالمعتمرين الذين وصلوا المدينة المنورة، مؤكداً حرص الأمانة على تقديم التسهيلات اللازمة لهم ليؤدوا مناسك عمرتهم بكل راحة وطمأنينة.

وقال إن برنامج ضيوف الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة النوعي والمتميز الذي دشنه وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ الأربعاء الماضي، يأتي شاهداً على عناية واهتمام ورعاية ولاة الأمر على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بإخوانه المسلمين وتلمس احتياجاتهم.

وأضاف أن هذا البرنامج النوعي يأتي أيضاً امتدادا لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج البرنامج المعروف الذي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالإشراف المباشر عليه منذ عام 1417ه، حيث استضاف البرنامج في مسيرته الحافلة أكثر من 22 ألف حاج من أكثر من 150 دولة في العالم.

وأوضح أن هذا البرنامج لا يزال يستضيف في كل عام 1400 حاج يمثلون النخب في بلادهم، مشيراً كذلك إلى البرنامج الآخر وهو برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء من فلسطين الذي استضاف أكثر من 12 ألف حاج، ليكون العدد الإجمالي تقريبا 35 ألف حاج داخل مسمى برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج.

وتطرق المدلج إلى نجاح برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج وأثره الكبير في المواقف والأفكار وتعديل الانحرافات في العبادة وتصحيح التصورات المغلوطة عن المملكة ومنهجها.